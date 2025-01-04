Мужчина порезал кухонным ножом беременную жену на улице Теплый Стан в Москве

Пресс-служба прокуратуры Москвы раскрыла подробности инцидента в квартире на улице Теплый Стан в Москве. Нетрезвый мужчина нанес беременной жене удар кухонным ножом в область ноги, а затем хотел ее задушить.

На место происшествия отправились сотрудники правоохранительных органов. Мужчина оказывал сопротивление полицейским и угрожал, что убьет их. Из-за этого сотруднику пришлось использовать табельное оружие.

Подозреваемого увезли в больницу. Потерпевшей женщине доктора оказали помощь на месте.

Пресс-служба московской прокуратуры прикрепила фотографии с места происшествия. На них на полу лежит кухонный нож. Вокруг видны капли крови.

Информация Baza отличается от того, что сказали в прокуратуре Москвы. По данным этого Telegram-канала, мужчина сначала выстрелил в живот девушке, а потом попытался совершить суицид.