Мужчина помочился на полицейский УАЗ в Новороссийске

Правоохранители задержали 35-летнего мужчину в Новороссийске, злоумышленник в центре города пописал на полицейский УАЗ, сообщает «112» .

Очевидцы сняли и выложили в Сеть видео того, как мужчина справляет нужду днем на улице. Силовики нашли злоумышленника и задержали его. Он также стал фигурантом уголовного дела по статье «Мелкое хулиганство».

Кроме того, мужчине назначили исправительные работы. Он отмывал автомобиль МВД после своих «художеств».

Ранее москвича арестовали после того, как он помочился на отдел МВД России по Басманному району столицы. Мужчина провел в камере пять суток.