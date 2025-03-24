Москвича посадили за то, что он пописал на отдел полиции

Москвич пописал на отдел полиции и сел на пять суток

Москвича Романа О. арестовали после того, как он помочился на отдел МВД России по Басманному району столицы. Мужчина проведет в камере пять суток, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел во время прогулки по ночной Москве. Мужчина оказался на улице Новая Басманная, где его настигла нужда. Прохожий решил помочиться на стену, которая, как оказалось позже, была местным отделом внутренних дел.

Позже мужчину задержали и составили в отношении него административный протокол о хулиганстве. Позже на суде нарушителя приговорили к пяти суткам ареста.

Ранее сотрудника спецполка МВД Подмосковья арестовали за взятку от кассира алкогольного магазина.

