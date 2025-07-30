Мужчина получил 18 лет колонии за изнасилование 2 подростков в Подмосковье

33-летний мужчина изнасиловал двух подростков в подмосковном Солнечногорске. Его признали виновным в совершении преступления и приговорили к 18 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

С января 2022 по февраль 2024 года мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности двух подростков.

Его осудили за 2 эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста; 2 эпизода изнасилования потерпевшей младше 14 лет; насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней; изнасилование несовершеннолетней и понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Приговор еще в законную силу не вступил.

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