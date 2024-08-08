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Мужчина погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Украинские боевики атаковали Белгородскую область из РСЗО, в результате погиб один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В результате обстрела села Бессоновка погиб мужчина. Он скончался от полученных ран до приезда бригады скорой помощи.

Кроме того, ранен один житель. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Также пострадали частные землевладения, территории сельхозпредприятия и 8 легковых автомобилей.

Ранее Гладков рассказал, что Белгородскую область за ночь атаковали 86 раз. Пострадали 16 мирных жителей.