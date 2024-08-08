Мужчина погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Фото - © Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области
Украинские боевики атаковали Белгородскую область из РСЗО, в результате погиб один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В результате обстрела села Бессоновка погиб мужчина. Он скончался от полученных ран до приезда бригады скорой помощи.
Кроме того, ранен один житель. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Также пострадали частные землевладения, территории сельхозпредприятия и 8 легковых автомобилей.
Ранее Гладков рассказал, что Белгородскую область за ночь атаковали 86 раз. Пострадали 16 мирных жителей.