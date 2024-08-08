Гладков рассказал, что Белгородскую область за ночь атаковали почти 100 раз

За прошедшую ночь Украина пыталась атаковать Белгородскую область 86 раз, рассказал в официальном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

От обстрелов со стороны ВСУ и запущенных беспилотников пострадали 16 мирных жителей. В больницах находятся 13 из них. Один человек получил тяжелые ранения, но его жизни ничего не угрожает.

Гладков добавил, что на фоне происходящего становится понятно — создание территориальной обороны было правильным решением. Жители региона благодарны каждому бойцу.

Ранее сообщалось, что двое мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область. При обстреле села Ясные зори были повреждены частный дом и четыре автомобиля.