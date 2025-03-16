Мужчина поджег женщину в трамвае в Германии

Неизвестный мужчина в немецком городе Гера в Тюрингии вылил легковоспламеняющуюся жидкость на женщину в трамвае. Затем он поджег жертву и убежал, у представительницы слабого пола серьезные травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал n-tv.