Мужчина поджег женщину в трамвае в Германии
Неизвестный мужчина в немецком городе Гера в Тюрингии вылил легковоспламеняющуюся жидкость на женщину в трамвае. Затем он поджег жертву и убежал, у представительницы слабого пола серьезные травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал n-tv.
Пострадавшую увезли в больницу на вертолете. Мужчину разыскивают.
Немецкие силовики опрашивают свидетелей инцидента. Также они ищут улики.
Ранее ученик в Перми хотел поджечь кабинет с одноклассниками. Однако в последний момент передумал и начал плакать.