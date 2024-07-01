Мужчина, оставивший на памятнике надпись «ГУР», перевел мошенникам 1 млн рублей

57-летний житель Тульской области Сергей Л. отправил мошенникам порядка миллиона рублей и оставил по их указанию надпись «ГУР» на памятнике советскому полководцу Георгию Жукову, сообщает Baza .

21 июня мошенники впервые позвонили Сергею. Они представились сотрудниками Центробанка и заявили, что личную страницу мужчины на Госуслугах взломали. Мошенники убедили Сергея в том, что на него хотят брать кредиты.

Мужчину также заверили, что он сам должен взять несколько кредитов и отправить деньги якобы на безопасный счет. Сергей в итоге так и сделал, добавил к полученной сумме свои сбережения и перевел на указанный счет 881 тыс. рублей.

Затем мошенники сказали мужчине ехать в Москву и идти в Центробанк, но сначала он должен был приобрести баллончик с краской и нанести на памятник Георгию Жукову кодовое слово «ГУР». Его застали за этим и задержали сотрудники правоохранительных органов. На мужчину завели уголовное дело.

Также мошенники пытались обмануть и супругу Сергея, но обнаружили, что у нее есть несколько кредитов.

Ранее в Москве поймали двух женщин, которые также оставили на монументе надпись «ГУР». Они поверили обещаниям телефонных мошенников погасить их кредиты.