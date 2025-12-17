Мужчина остался без четырех пальцев, наступив на взрывное устройство под Белгородом Происшествия сегодня в 15:29

Мирный житель серьезно пострадал в Шебекинском округе Белгородской области после того, как наступил на взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Муром. Мужчина наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало. Его госпитализировали в городскую больницу № 2 г. Белгорода в тяжелом состоянии. Мужчине оторвало четыре пальца правой руки. Также он получил множественные осколочные ранения лица и голени. Пострадавшему оказывается вся необходимая медпомощь. Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. В результате обстрела серьезно пострадала инженерная инфраструктура. Подписывайтесь на РИАМО в MAX.