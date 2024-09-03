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Мужчина, напавший на полицейских на севере Москвы, предстанет перед судом

Мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении представителей власти на севере столицы, предстанет перед судом, сообщает ГСУ СК России по г. Москве.

По данным следствия, подозреваемый напал на сотрудников полиции вблизи хостела в районе Коптево. Инцидент произошел 14 августа. Мужчина отказался выполнять законные требования представителей власти и применил к ним физическую силу.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) — 2 эпизода. Следователи уже завершили его расследование.

В ходе следственных действий были изъяты и осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения. Ни них виден задержанный. Материалы с камер изобличают обвиняемого в инкриминированных ему преступлениях.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Вскоре он предстанет перед судом. Там дело мужчины рассмотрят по существу и назначат обвиняемому наказание.

Ранее сотрудника полиции избили на Котельнической набережной в Москве. Это произошло 25 августа.