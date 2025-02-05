Мужчина напал с ножом на двух своих знакомых в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде арестован мужчина за нападение с ножом на двух человек

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в попытке убийства двух людей, сообщает ИА «Время Н» .

Событие произошло 27 января в одной из квартир на проспекте Героев, где в ходе конфликта с двумя знакомыми мужчина нанес им ножевые ранения. Пострадавшие были срочно госпитализированы, и благодаря своевременной медицинской помощи их жизни удалось спасти.

На данный момент ведется следствие, в рамках которого выясняются все детали инцидента и причины возникшего конфликта. Преступник уже арестован, и соответствующие органы продолжают работу над делом, чтобы установить полную картину происшествия.

Тем временем житель города Бор Нижегородской области потерял свыше 3,6 миллиона рублей из-за телефонных мошенников, которые называли себя силовиком и начальником с его работы. Мужчина отдал аферистам свои сбережения и взял кредит.