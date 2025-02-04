62-летний россиянин лишился миллионов из-за звонка «с работы»

Житель города Бор Нижегородской области потерял свыше 3,6 миллиона рублей из-за телефонных мошенников, которые называли себя силовиком и начальником с его работы. Мужчина отдал аферистам свои сбережения и взял кредит, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

На удочку мошенников попался 62-летний мужчина. Сперва ему позвонил неизвестный, представившийся «начальником кадрового резерва» его компании, после чего с нижегородцем связался некий «правоохранитель».

Собеседники-аферисты убедили пожилого человека перевести его сбережения на «безопасный счет», рассказывая о якобы утечке данных из-за кибератаки. Мужчина поверил «силовику» и «начальнику», после чего перевел 1 686 400 рублей на озвученные счета.

Однако злоумышленники не остановились на достигнутом. Они уговорили жертву взять кредит, и нижегородец им снова поверил. Мужчина, занявший у банка 2 миллиона рублей, отдал эти деньги мошенникам.

По итогу 62-летний россиянин лишился почти 3,7 миллиона рублей.