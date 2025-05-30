Мужчина напал на 89-летнего пенсионера в Новокузнецке по указке мошенников

Жителя Таганрога будут судить за совершение разбойного нападения на пожилого мужчину в Новокузнецке, сообщает Сiбдепо со ссылкой на соцсети полиции Кузбасса.

42-летний уроженец Таганрога обвиняется в том, что напал на 89-летнего новокузнецкого пенсионера. Расстояние между этими городами превышает 4 тыс. км. Злоумышленник отобрал у пожилого человека 360 тыс. рублей и скрылся с места преступления. Потерпевший получил серьезные телесные повреждения, потребовавшие госпитализации.

«Он стал избивать пенсионера и требовать деньги», — уточнили в пресс-службе.

Преступник был задержан в одной из гостиниц Новокузнецка, проживание в которой оплатили его сообщники. Во время допроса он заявил, что сам стал жертвой обмана: перевел мошенникам 750 тыс. рублей, надеясь на то, что деньги умножатся. Когда он захотел вернуть свои средства, аферисты потребовали от него совершить ограбление пенсионера, которого ранее пытались безуспешно вовлечь в сомнительные инвестиции.

«Средства злоумышленник перевел на указанные аферистами счета, оставив себе 5 тыс. рублей», — добавил источник.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Новокузнецка. Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.