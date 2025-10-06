сегодня в 20:35

Мужчина на квадроцикле сбил 89-летнего пешехода в Одинцовском округе

89-летний мужчина пострадал в результате ДТП в Одинцовском округе — его переехал квадроцикл. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

3 октября около 17 часов 44-летний мужчина за рулем квадроцикла, проезжая по дороге у частных домов в Кубинке-10, не справился с управлением. В результате транспортное средство опрокинулось и сбило 89-летнего пешехода.

Пострадавшего доставили в больницу, там врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Заведено уголовное дело по факту нарушения ПДД лицом, управляющим транспортом, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования дела.

