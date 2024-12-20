Мужчина кинул коктейль Молотова в отделение полиции в подмосковном Одинцове

На опубликованных кадрах видно, как в полыхает вход в отделение полиции. При этом поджигатель снимает происходящее на камеру и выкрикивает «Нет врагам», а затем кричит националистической лозунг.

Возгорание оперативно удалось ликвидировать. При этом в здании также расположен Одинцовский городской суд.

В это же время другой неизвестный разлил и поджег горючее рядом у банка неподалеку.

Ранее 19-летняя студентка загорелась при попытке поджечь отделение банка в Красноярске. Девушка зашла в банк с канистрой бензина, облила банкомат, а затем подожгла его. Пострадавшую с ожогами госпитализировали.