сегодня в 19:22

Мужчина избил пациента в медучреждении на северо-западе Москвы

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, избившего пациента в отделении детоксикационного лечения на северо-западе столицы, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве на своей странице в «ВКонтакте» .

Из охраняемого медучреждения на улице Саляма Адиля поступил сигнал «тревога». Росгвардейцы прибыли на место, где им разъяснили ситуацию сотрудники больницы.

По словам медиков, один из находящихся на лечении в отделении мужчин начал конфликт с другим пациентом. Агрессор был в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта он нанес пострадавшему множественные побои. У пациента закрытая черепно-мозговая травма.

Росгвардейцы задержили 40-летнего нарушителя. Им оказался уроженец Башкортостана. Его доставили в отдел полиции для разбирательств. Пострадавшего госпитализировали в палату реанимации.

Ранее в кузбасском Новокузнецке женщина избила двух фельдшеров. На нее возбудили дело о хулиганстве.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.