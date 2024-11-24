Мужчина чуть не зарезал полицейского у вокзала в Ростове-на-Дону

Мужчина атаковал сотрудника МВД ножом в шею рядом с вокзалом Ростова-на-Дону. Полицейский проверял людей с сумками, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел по региону.

Сотрудники МВД проверяли людей с мешками и баулами рядом с вокзалом Ростова-на-Дону. В один момент к силовикам подошел мужчина. Он вел себя неподобающе, проявлял агрессию.

Через несколько секунд мужчина нанес резкий удар ножом сотруднику МВД в шею. В ответ полицейский достал пистолет и выстрелил агрессору в ногу.

Сотрудник МВД попал в реанимацию. Нападавший тоже госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Приморье пьяный мужчина в трусах напал на полицейских. Он ранил двоих человек ножом.