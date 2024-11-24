В Приморье пьяный мужчина в трусах напал на полицейских
Пьяный мужчина ранил двух полицейских ножом в приморской многоэтажке
Житель приморского поселка Тавричанка ранил двух полицейских в подъезде жилого дома, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Полицейские прибыли по сообщению о дебоше. Нетрезвый мужчина напал на них с ножом в подъезде многоквартирного дома.
«Нападавший задержан, им оказался неоднократно судимый местный житель, 1994 г. р., ближайшее время будет решен вопрос избрания ему меры пресечения», — сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
На видео, распространенном прокуратурой, видно, как силовики пытаются утихомирить мужчину в трусах и с ножом в руке. Эпизода задержания во фрагменте не содержится.