Мужчина 15 лет жил в столичной квартире убитых им возлюбленной и ее дочери

Пойман мужчина, убивший сожительницу и ее дочь за квартиру в Москве 15 лет назад

Мужчину, который, предположительно, убил возлюбленную и ее дочь ради квартиры в Москве, задержали во Внукове через 15 лет после случившегося. На протяжении этого времени он проживал в той самой квартире, сообщает SHOT .

Алиса вместе с 8-летней дочерью резко пропала в столице в 2010 году. Поиски женщины начала соседка, когда поняла, что она уже длительное время не видела мать с ребенком.

Правоохранители начали искать Алису. Через шесть месяцев они обнаружили труп на дне озера в чемодане, который был привязан к унитазу для утяжеления. На тот момент идентифицировать женщину не удалось.

В 2024 году организовали эксгумацию тела матери жертвы. Была проведена генетическая экспертиза, по ее результатам погибшей оказалась Алиса.

Труп девочки до сих пор не обнаружили. Она исчезла бесследно.

В июне 2025 года задержали подозреваемого в убийстве женщины — ее 38-летнего гражданского мужа Андрея Л. Мужчина, предположительно, напоил Алису и потребовал написать завещание, согласно которому ему в случае ее смерти отойдет квартира площадью 40 кв. м в Новогирееве.

Затем Андрей связал руки женщине, обмотал голову липкой лентой, чтобы перекрыть кислород, и поместил в чемодане. После этого отвез его в поселок Воскресенка, примотал к нему унитаз и отправил на дно озера.

Предполагаемый преступник вернулся в квартиру и на протяжении 15 лет жил там. Он первый подал заявление о том, что возлюбленная и падчерица пропали.

Мужчину задержали в аэропорту Внуково. У него пытаются узнать, что произошло с ребенком. До этого у подозреваемого были судимости за хищение и разбой.