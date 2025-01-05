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Муж звезды сериала «Белый лотос» Обри Плазы покончил с собой

Американский сценарист и режиссер Джефф Баена покончил с собой. Тело 47-летнего супруга актрисы из сериала «Белый лотос» Обри Плазы обнаружили 3 января в собственном доме в Лос-Анджелесе, сообщает Lady.mail.ru .

Как пишет американский онлайн-таблоид о знаменитостях TMZ, причиной смерти голивудской звезды стал суицид.

Баена получил широкую известность благодаря работам над такими кинокартинам как «Взломщики сердец» (2004), «Если твоя девушка — зомби» (2014), «Наездница» (2020) и другими.

Режиссер начал встречаться с Обри Плазой в 2011 году, а в 2021 году они поженились.

Ранее стало известно, что скончался 83-летний американский кино- и театральный актер Джон Каподи. Актер известен по ролям в фильмах «Эйс Вентура», «Отступники» и «Заблудшие ангелы».