Муж уехал к любовнице: 54-летняя Мадина решила развлечься с огурцом и поплатилась

Жительница Санкт-Петербурга заработала сепсис, проходив 3 дня с огурцом во влагалище. Женщина планировала отомстить супругу за измену, но не смогла переспать с первым встречным, сообщает Mash .

Муж 54-летней Мадины (имя изменено) отправился в Дагестан на месяц. От знакомых женщина узнала, что у супруга на родине интрижка. Мадина не стала отвечать изменой, но почувствовала сильную обиду и тоску по крепкому мужскому плечу.

Петербурженка решила развлечься с огурцом, который предательски в ней застрял. Так женщина проходила 3 дня, надеясь, что сможет самостоятельно вытащить овощ.

Однако через 3 дня у Мадины повысилась температура и началось воспаление. Она была вынуждена вызвать скорую помощь. Медики оказали женщине помощь и извлекли «оттуда» овощ.

