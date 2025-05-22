Музей подтвердил смерть ректора из Москвы внутри памятника «Родина-мать зовет!»

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» подтвердили смерть ректора Московской госакадемии физической культуры Николая Чеснокова во время посещения монумента «Родина-мать зовет!». Экскурсия по территории памятника была официальной, следует из сообщения пресс-службы учреждения.

В музее заявили, что 22 мая делегация посещала мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы». После этого гостям показывали внутреннюю часть памятника «Родина-мать зовет!».

Во время спуска вниз, находясь во внутренней зоне монумента, одному из делегатов стало плохо. Ему оказали медицинскую помощь и вызвали на место скорую, однако человек умер до прибытия врачей.

«Музей-заповедник выражает глубокие соболезнования родственникам и коллегам Николая Николаевича Чеснокова», — сообщили в пресс-службе, подтвердив смерть московского ректора.

Предварительно, Чесноков умер по естественным причинам.

Днем 22 мая журналисты сообщали о смерти Николая Чеснокова во внутреннем пространстве памятника «Родина-мать зовет!» в Волгограде. По данным Baza, ректор скончался, находясь в зоне головы монумента. Утверждалось, что у 68-летнего Чеснокова могло остановиться сердце.