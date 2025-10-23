Мусоровоз наехал на пешехода и припечатал его к трамваю в Уфе

В Уфе мусоровоз сбил пешехода и прижал его к стоявшему рядом трамваю. Мужчина чудом выжил, сообщает Baza .

ДТП произошло на Большой Гражданской улице. Водитель грузовика остановился и забыл поставить авто на ручник. В это время мусоровоз покатился вперед. На его пути оказался пешеход.

В это время мимо проезжал трамвай. Грузовик буквально припечатал пешехода к общественному транспорту. К счастью, мужчина успел сгруппироваться.

На место прибыли спасатели. Им пришлось воспользоваться циркулярной пилой и разрезать грузовик. Все это время пострадавший общался со специалистами. В итоге его вызволили из плена. Мужчина серьезно не пострадал.

