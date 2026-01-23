Мурена оставила часть зуба в руке россиянина в Таиланде

Россиянин, живущий в Таиланде, часто плавал в море, но во время одного из заплывов его укусила мурена. Сначала мужчина не предал этому значения, но позже ему пришлось обратиться к медикам, сообщает «112» .

Инцидент произошел 3 января. Россиянин почувствовал ужасную боль в руке, но видимых последствий от укуса не было, поэтому он решил не обращаться в больницу.

Девушка все же уговорила мужчину проконсультироваться с врачами. Выяснилось, что хищница оставила в руке россиянина зуб, на котором может быть трупный яд, вызывающий инфекцию.

В итоге россиянину сделали прививку от столбняка, а также провели операцию по извлечению зуба морской хищницы. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Ранее жительница столицы отправилась в теплую страну на Новый год, однако после возвращения из отпуска она попала в больницу. Всему виной укус медузы.

