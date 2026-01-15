Муравей Юрий поселился в ухе российской туристки в Таиланде

Российская туристка обратилась к врачам в Таиланде из-за муравья в ухе

Елена из Сибири отправилась на отдых в Таиланд, но на месте столкнулась с неожиданной и неприятной ситуацией. У нее в ухе поселился муравей, которого туристка в шутку назвала Юрием, сообщает Baza .

В 4 часа утра Елена проснулась из-за странных ощущений в ухе. Она дождалась 9 утра, чтобы посетить госпиталь. Врачи провели обследование и выяснили, что в голове туристки наворачивает круги муравей.

«В 4 часа утра меня будит Юрий. Кто такой Юрий? Это тот, кто поселился у меня в ухе», — рассказала Елена в социальных сетях.

Докторам удалось извлечь насекомое из уха. Туристке пришлось пропить курс антибиотиков.

Ранее усатая гусеница с розовыми перьями ужалила российскую туристку в ягодицу, когда она присела на нее в Таиланде. Инцидент произошел на пляже в Паттайе.

