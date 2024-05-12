Фото - © На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ/РИА Новости

сегодня в 13:22

Мурашко: в больницы после ЧП в Белгороде попали 17 пострадавших

И. о. главы Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в больницы после обрушения подъезда в Белгороде направили 17 пострадавших, сообщает РИА Новости.

По поручению Мурашко в Белгород для помощи пострадавшим направили бригады медицинских работников.

В РБК добавили, что сюда вошли специалисты медицины катастроф, скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, в том числе детские, торакальные хирурги и нейрохирурги.

Спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, сообщает МЧС России. Уже спасли 12 человек, среди которых два ребенка.