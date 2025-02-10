Муллу наказали за книгу о Гитлере в башкирской мечети

В мечети в Башкортостане обнаружили книгу, в которой рассказывалось о нацистском диктаторе Адольфе Гитлере и фашизме в Германии и Италии. За это оштрафовали муллу, сообщает Mash Batash .

Инцидент произошел в селе Нугуш Малеузовского района. Еще в 2023-м году в местной мечети обнаружили книгу, где рассказывалось о нацизме и фашизме. Тогда правоохранители пришли за объяснениями к имаму.

Местный мулла утверждал, что книгу подбросил кто-то из приходивших в религиозное учреждение. В прокуратуре, в свою очередь, произошедшее квалифицировали как хранение экстремистских материалов.

В итоге муллу оштрафовали на 2000 рублей. Книгу о Гитлере постановили уничтожить.

Ранее американский рэпер Канье Уэст заявил о своей любви к Адольфу Гитлеру, ненависти к евреям и симпатиях к фашизму. Он также начал продавать футболки со свастикой от своего бренда. До этого музыкант признавался, что у него проблемы с психикой.