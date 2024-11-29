MSK1: пропавшую в Подмосковье 18-летнюю девушку нашли мертвой в лесу

Пропавшую в Московской области 18-летнюю Ксению Еловых обнаружили мертвой в лесу. Она отъехала на 62 километра от города Ивантеевка, сообщает MSK1 со ссылкой на силовиков и местных жителей.

Мать пропавшей рассказывала, что утром 25 ноября она отправилась на учебу в Болшево Московской области. Там девушка каждый день встречалась с приятельницами рядом с местным «Ростиксом». Однако до него девушка в тот день так и не добралась.

Известно лишь то, что Еловых села в автобус и куда-то поехала. При этом на звонки от мамы она не отвечала.

Даже в момент исчезновения и через несколько дней после этого профиль Еловых в социальных сетях был «активен» — высвечивался значок «Пользователь онлайн». Кто заходил в соцсети с телефона девушки — неизвестно.

Сотрудники правоохранительных органов и поисковики-волонтеры обнаружили Еловых на камерах наружного наблюдения в СНТ «Звездочка-2» Сергиево-Посадского городского округа. Он расположен от Ивантеевки на расстоянии целых 62 километра.

На записи видно, что Еловых долгое время ходила около забора, но так и не смогла попасть в СНТ. Затем девушка, по словам очевидцев, пошла в лес. Один из волонтеров, нашедших труп, отметил, что, по всем признакам, Еловых могла совершить суицид, хотя никаких предпосылок к нему не было — у нее была счастливая семья.

Ранее сообщалось, что «Стрелка» зафиксировала оплату проезда Еловых на автобусе №22 в Пушкине в 12:44 25 ноября. В момент пропажи она была одета в черную куртку с капюшоном, шарф на голове, синие джинсы клеш, черные ботики, при себе был рюкзак.