В Подмосковье бесследно исчезла 18-летняя студентка

18-летняя Ксения Еловых пропала в Подмосковье. Девушка вышла из дома 25 ноября, до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщается в группе «Ивантеевка сити» в ВК.

Она должна была ехать на учебу из Ивантеевки в Болшево в 12:54. Обычно девушка встречались с подружками в «Ростиксе» около станции, но в этот раз она не пришла, а ее мобильный телефон не отвечает.

Пропавшая была одела в черную куртку с капюшоном, шарф на голове, синие джинсы клеш, черные ботики, черный рюкзак. У нее длинные русые волосы. В этот день девушка была без макияжа.

«Стрелка» записала оплату проезда на автобусе № 22 в Пушкине в 12:44.

Телефон ее мамы Натальи Еловых: +7 (916) 243-00-63.