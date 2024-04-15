Мотоциклист погиб под колесами поезда в Приморье

Поезд сбил мотоциклиста, который выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора в Приморье, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного МСУТ СК РФ.

В результате водитель мотоцикла скончался на месте.

«По предварительным данным, ночью 13 апреля 2024 года на 9248 км 9 пикета ст. Совхозная Дальневосточной железной дороги водитель мотоцикла совершил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора при опущенном шлагбауме. Локомотивной бригадой грузового поезда, следовавшего по данному участку железной дороги применено экстренное торможение, однако ввиду малого расстояния столкновения избежать не удалось», — сказано в сообщении.

По факту произошедшего следственный отдел на транспорте по Приморью начал доследственную проверку по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.