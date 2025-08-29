Мотоциклист перелетел через автомобиль при ДТП в Москве

На столичном перекрестке мотоциклист влетел в легковую машину, байкер перелетел через нее, он не выжил, сообщает «112» .

В сумерках мотоциклист на большой скорости влетел в иномарку. Машина начала поворачивать налево, а байкер, который несся на очень большой скорости, влетел в нее.

В результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал. Иномарка и байк сильно разбиты.

