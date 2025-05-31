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Мотоцикл столкнулся с легковушкой на внешней стороне МКАД

ДПТ с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошло на внешней стороне 103-го км МКАД, сообщает пресс-служба Дептранса столицы .

Оперативные службы города выехали на место аварии. Причины ДТП на данный момент неизвестны, информация о наличии пострадавших уточняется.

В районе ДТП наблюдается затруднение движения транспорта на 3 км.

Водителям порекомендовали пользоваться путями объезда.

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