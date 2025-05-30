Фура с надписью «Все в порядке» протаранила дом в Пермском крае

Фура с логотипом крупной отечественной продуктовой сети и надписью «Все в порядке» в Добрянке в Пермском крае въехала в баню перед частным домом, а также снесла часть забора, сообщает РИА Новости .

Как рассказали в местном главке МВД РФ, в баню въехал водитель 1980 года рождения за рулем большегруза Sitrak. Он не справился с управлением.

В этом ДТП пострадавших нет.

Ранее на улице Калинина в Лобне автобус протаранил автомобиль. Джип буквально впечатался в стену здания.