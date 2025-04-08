Mash: в Алтайском крае убит начальник отдела ГО и ЧС по Баевскому району

В Алтайском крае мужчина застрелил начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по Баевскому району. Мотивом для убийства послужила ревность, сообщает Mash .

По предварительным данным, убитого зовут Сергей Крицких. Ему было 47 лет. Накануне вечером к его дому подъехало авто, оттуда вышел 44-летний экс-сотрудник полиции по имени Виталий. С собой у него было охотничье ружье.

Когда Сергей вышел на улицу, то мужчина выстрелил ему в голову. По словам очевидцев, преступник затем вызвал скорую помощь и полицейских. Он не сбежал, а остался дожидаться приезда правоохранителей. Злоумышленника задержали.

Предварительно, Виталий убил Сергея из ревности. Жена мужчины работала в администрации вместе с убитым.

У обоих мужчин есть по двое детей, а их старшие дочери учатся в одном классе.

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