Мотив — ревность: глава отдела ГО и ЧС в Алтайском крае убит выстрелом в голову
В Алтайском крае мужчина застрелил начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по Баевскому району. Мотивом для убийства послужила ревность, сообщает Mash.
По предварительным данным, убитого зовут Сергей Крицких. Ему было 47 лет. Накануне вечером к его дому подъехало авто, оттуда вышел 44-летний экс-сотрудник полиции по имени Виталий. С собой у него было охотничье ружье.
Когда Сергей вышел на улицу, то мужчина выстрелил ему в голову. По словам очевидцев, преступник затем вызвал скорую помощь и полицейских. Он не сбежал, а остался дожидаться приезда правоохранителей. Злоумышленника задержали.
Предварительно, Виталий убил Сергея из ревности. Жена мужчины работала в администрации вместе с убитым.
У обоих мужчин есть по двое детей, а их старшие дочери учатся в одном классе.
Ранее в Зеленограде колдун-отшельник пытался расстрелять тещу из АК-74. Из-за женщины его бросила супруга, он хотел отомстить таким образом.