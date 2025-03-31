Хотел отомстить: зеленоградский колдун-отшельник пытался расстрелять тещу из АК-74

В Зеленограде колдун-отшельник попытался застрелить тещу, из-за которой его бросила супруга. Мужчине грозит 19 лет тюремного заключения, сообщает SHOT .

Последние десять лет 60-летняя теща Альвина и Леонид не находили общий язык. В результате женщину убедила дочь Владу уйти от супруга. Колдун, вооружившись автоматом Калашникова (АК-74), отправился мстить ненавистной теще.

Мужчина отключил свет в квартире, чтобы теща вышла в подъезд, однако дверь открыла бывшая жена. Леонид оттолкнул ее и ворвался в квартиру, направив автомат на Альвину. Однако у колдуна случилась осечка, после которой его скрутил тесть.

После выхода на улицу чародей выбросил автомат и скрылся на своем автомобиле. Позднее злоумышленника задержали сотрудники полиции. Мужчине грозит до 19 лет за незаконное хранение оружия и покушение на убийство.

Около 40 лет назад Леонид оставил людскую суету и поселился в хижине в лесу, расположенном в окрестностях Зеленограда. Отшельник называл себя императором, утверждая, что ему больше 100 лет и он является потомком четырех ветвей хранителей Вед. Средства к существованию он получал от проведения спиритических сеансов.