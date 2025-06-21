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Мост обвалился во Владимирской области после тарана со стороны грузовика

Пешеходный мост обвалился в Петушинском районе Владимирской области. Инцидент произошел после того, как грузовик протаранил объект инфраструктуры, сообщает Telegram-канал « 360 ЧП ».

«ГАЗ» двигался по направлению к Нижнему Новгороду. По неизвестным причинам мужчина, находившийся за рулем, наехал на опору наземного пешеходного перехода. После этого тот обвалился.

Данных о количестве пострадавших пока нет. Водителям рекомендуют объезжать место аварии.

Ранее в Брянской области, предположительно, подорвали мост. В момент детонации по нему ехал пассажирский поезд.