Мост через реку Валдайку рухнул в Тверской области
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В населенном пункте Михайловское Тверской области произошло обрушение автомобильного моста через реку Валдайку, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент случился днем 24 января. Причины происшествия не уточняются. О наличии пострадавших на данный момент неизвестно.
Из-за обрушения моста попасть в Михайловское можно только по объездной дороге. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Жизнедеятельность населенного пункта не нарушена.
Ранее в Химках завершили ремонт моста через Ленинградское шоссе. Строители полностью демонтировали устаревшие лестничные марши и возвели новые.