Мост через реку Валдайку рухнул в Тверской области

В населенном пункте Михайловское Тверской области произошло обрушение автомобильного моста через реку Валдайку, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент случился днем 24 января. Причины происшествия не уточняются. О наличии пострадавших на данный момент неизвестно.

Из-за обрушения моста попасть в Михайловское можно только по объездной дороге. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Жизнедеятельность населенного пункта не нарушена.

Ранее в Химках завершили ремонт моста через Ленинградское шоссе. Строители полностью демонтировали устаревшие лестничные марши и возвели новые.