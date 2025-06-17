Москвичку обманули на 338 тысяч рублей при покупке Лабубу

Предпринимательница из Москвы решила закупить оптом игрушки Лабубу для последующей перепродажи. В итоге она отдала продавцу 338 тыс. рублей, но тот так и не выслал ей товар, сообщает SHOT .

У 29-летней Екатерины большой опыт в сфере гостиничного бизнеса, есть ИП. Девушка заметила возросшую популярность Лабубу, а потому решила обогатиться за счет этих игрушек.

Екатерина составила бизнес-план, который предполагает покупку оптом монстриков, а затем продажу по более высокой цене. Девушка нашла в Telegram-канале продавца, который пообещал качественный товар и быстрые сроки доставки.

Предпринимательница договорилась с ним, приобретя Лабубу на 338 тыс. рублей. Однако продавец так и не отправил игрушки девушке, которая уже перечислила деньги. Екатерина пыталась дозвониться и дописаться до администратора Telegram-канала, но тот вскоре заблокировал ее.

Ранее эксперт заявил, что популярная в этом году игрушка Лабубу стала инструментом в руках мошенников. В Telegram появились боты, предлагающие бесплатные игрушки за отзывы, требуя при этом ввести коды подтверждения из СМС. Таким образом мошенники воруют аккаунты пользователей.