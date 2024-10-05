Москвичка выбросила старую одежду, где хранила 500 тыс рублей

Жительница столицы выкинула в мусорку около дома на проспекте Вернадского старую одежду, но через некоторое время вспомнила, что хранила там свои сбережения, сообщает Baza .

Одежду в пакете она вынесла 29 сентября утром, а потом отправилась по своим делам. Когда женщина вернулась, то пакета уже не было.

А на следующий день москвичка вспомнила, что в кармане старой юбки она хранила все свои сбережения — порядка 500 тыс. рублей. Женщине стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь. Ее госпитализировали.

После выписки она обратилась в полицию. Но через некоторое время решила отпустить ситуацию, решив, что деньги уже не вернуть.