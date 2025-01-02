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Москвичка сдала парня полицейским, потому что он не хотел уходить из дома

В столичном районе Кузьминки сдала полиции своего парня, так как он после ссоры не хотел уходить из дома, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В преддверии Нового года пара поссорилась. Девушка решила выгнать молодого человека из дома и попросила его покинуть квартиру. Но парень не захотел завершать скандал, в подъезде он начал ругаться еще сильнее, буянить.

На место конфликта вызвали полицейских. Они забрали буйного экс-возлюбленного. За устроенный дебош суд назначил молодому человеку штраф.

Ранее в Петербурге 16-летний подросток множество раз ударил ножом 33-летнего знакомого мужчину в ходе ссоры. Нападавшего задержали.