Москвичка сдала парня полицейским, потому что он не хотел уходить из дома
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В столичном районе Кузьминки сдала полиции своего парня, так как он после ссоры не хотел уходить из дома, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В преддверии Нового года пара поссорилась. Девушка решила выгнать молодого человека из дома и попросила его покинуть квартиру. Но парень не захотел завершать скандал, в подъезде он начал ругаться еще сильнее, буянить.
На место конфликта вызвали полицейских. Они забрали буйного экс-возлюбленного. За устроенный дебош суд назначил молодому человеку штраф.
Ранее в Петербурге 16-летний подросток множество раз ударил ножом 33-летнего знакомого мужчину в ходе ссоры. Нападавшего задержали.