Москвичка разоблачила мошенника из TikTok с подарком в 20 тысяч долларов

Жительница Москвы едва не стала жертвой мошенника, но вовремя разоблачила афериста из TikTok, выдававшего себя за американца, после попытки выманить у нее деньги под видом подарка в 20 000 долларов, сообщает Telegram-канал «112» .

История с изощренным «трансатлантическим мошенничеством» произошла с москвичкой по имени Вероники Р. В прошлом месяце в TikTok ей написал очаровательный «американец», назвавшийся Дэвисом Остином. Заморский ухажер активно старался завоевать внимание девушки, щедро одаривал комплиментами и, спустя две недели общения, «решился» на щедрый жест — подарок.

«Любовь моя, я послал тебе 20000 долларов, потому что мой дух принял твой дух. Я чувствую глубокую связь между нами, и хочу чтобы ты затем приехала ко мне в Колумбус», — написал мужчина.

По словам Остина, он упаковал купюры в посылку и отправил из США через службу экспресс-доставки DHL. На следующий день Вероника получила звонок от «таможенной службы», сообщившей о необходимости уплаты таможенной пошлины в размере 55 тысяч рублей. Получалось, что ей предлагали заплатить за доставку денег. Вероника не попалась на эту уловку.

Параллельно с этим, девушку начали «обрабатывать» от имени DHL. Некая Алина Бика, представившаяся курьером, также стала требовать оплату таможенного сбора. Однако Вероника вновь не поддалась обману, с иронией отметив, что имя курьера совпадает с именем Главного прокурора Румынии, обвиняемой в коррупционных преступлениях.

Окончательно раскрыть личность румынского лжепрокурора, «таможенную службу» и всю эту сомнительную схему помог звонок «американскому благодетелю». Когда он ответил, раздалось «Hello, my darling» с ярко выраженным восточным акцентом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.