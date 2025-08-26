Москвичка проткнула глаз веткой, гуляя в лесу

сегодня в 12:18

Врачи столичной ГКБ № 15 помогли женщине, у которой в глазу застряла ветка, травму она получила, когда гуляла в лесу, сообщает пресс-служба московского Депздрава.

При этом пациентке повезло, так как глазное яблоко осталось в целостности, зрение не пострадало. Проведенная врачами компьютерная томография глазницы подтвердила, что ветка повредила только мягкие ткани верхнего века.

Медики оперативно удалили ветку, а затем тщательно обработали рану и выписали женщину домой под амбулаторное наблюдение.

