Москвичка предложила напавшему насильнику подняться к ней, а потом позвонила 112

В Москве мужчина хотел изнасиловать женщину по пути от метро Волжская. Однако благодаря хитрости она смогла защитить себя, сообщает « 112 ».

Насильник бросил женщину на пол и попробовал снять с нее одежду. Однако жертва быстро сориентировалась и предложила подняться к ней домой, чтобы «заняться любовью там».

Насильник согласился и даже остался ждать девушку у подъезда. Она сказала, что поднимется домой, проверит, никого ли там нет, и спустится.

Однако после того, как девушка оказалась в безопасности, она позвонила в полицию. Когда наряд приехал, насильник сбежал. Его разыскивают.

Ранее в Москве мужчина пытался изнасиловать девушку, но ей удалось отбиться. Предполагаемого преступника задержали.