Москвичка получила тяжелые ожоги всего тела, пока готовила ужин

Огонь поразил 60% поверхности тела москвички, которая готовила ужин. Значительная часть ожогов тяжелая, сообщается в Telegram-канале НИИ СП им. Н. В. Склифосовского.

Девушка не заметила, как огонь охватил сначала рукав платья, а затем и всю одежду. В результате москвичка попала в Ожоговый центр института в тяжелом состоянии.

60% поверхности ее тела было поражено, а 30% ожогов оказались глубокими. Москвичке удалось спасти жизнь. С ней работали комбустиологи, реаниматологи, токсикологи и т. д.

Пострадавшей провели 10 операций для восстановления кожного покрова. Медики удалили ей некротизированные ткани. Также они закрыли поврежденные участки кожными лоскутами. Для заживления ран использовали повязки из коллагена и дермальный матрикс, которые изготавливают в НИИ им. Склифосовского.

Благодаря проделанной работе девушка смогла вернуться к полноценной жизни.

Ранее столичные врачи спасли 66-летнего пациента с редкими аневризмами аорты. Хирурги установили протез в грудной отдел аорты, после чего поставили эндопротез в брюшной отдел аорты.