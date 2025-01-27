Столичные врачи спасли 66-летнего пациента с редкими аневризмами аорты

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о том, что врачи московского центра им. Боткина провели уникальную операцию для 66-летнего пациента с двумя редкими аневризами аорты и успешно выписали его через неделю после вмешательства, сообщает «Царьград» .

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности, а успех лечения во многом зависит от профессионализма врачей, их слаженности, наличия современного оборудования и применения передовых методик. В данном случае хирургическое вмешательство проводилось в гибридной операционной, что позволило объединить открытый и эндоваскулярный подходы.

Пациент поступил с угрозой жизни из-за крупных аневризм в грудной и брюшной частях аорты. На первом этапе операции хирурги установили протез в грудной отдел аорты, после чего, используя эндоваскулярный метод, поставили эндопротез в брюшной отдел аорты.

Эффективность вмешательства была подтверждена рентгенографией. Это, по мнению Раковой, демонстрирует достижения современных методов лечения и профессионализм медиков в Боткинской больнице.