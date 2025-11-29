Москвичка делала ремонт при свечах и спалила ванную

25-летняя жительница столицы решила самостоятельно сделать ремонт в ванной. В моменте она зажгла свечу для атмосферы, что привело к пожару, сообщает Baza .

Алине уже давно не нравился старый кран в ванной и она решила освежить интерьер.

Девушка своими руками начала перекрашивать кран в черный цвет. Однако она не уследила за краской, которая попала на стену. Тогда девушка решила оттереть пятно обезжиривателем. Рядом она поставила свечу для уюта.

Пары обезжиривателя вспыхнули от пламени. Это привело к сильному пожару, девушке пришлось самостоятельно тушить его водой из крана. В моменте она обожгла руки.

