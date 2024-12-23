Москвичи наткнулись на растерзанные трупы животных и их подвешенные головы Происшествия сегодня в 17:20

Жители микрорайона Матвеевское в ЗАО Москвы обнаружили рядом с Волынской больницей большое количество тел мертвых животных. До этого в лесу неоднократно находили тела поросят и их подвешенные головы, сообщает MSK1.

Москвичи обнаружили поляну, усеянную телами мертвых животных. Среди них были бараны, утки, козы. Животные оказались связаны. Вокруг них обнаружили лужи крови. Очевидцы считают, что с животными проводили ритуалы сектанты. Рядом с местом происшествия обнаружили напитки и еду. Жители Матвеевского написали заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию. Ранее сообщалось, что жители Тульской области находят в реках трупы быков и коров.