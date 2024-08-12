Москвичей напугал столб газа на МКАД

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Технологический сброс газа проводят на МКАДе в районе Медведково

Очевидцы запечатлели, как газ бьет вверх из трубы на МКАДе в районе Медведково, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Изначально жители решили, что произошла утечка газа. Они также услышали характерный шум.

Однако в «Мосгазе» успокоили жителей. Компания уточнила, что в том месте производится технологический сброс. Работы полностью контролируются специалистами.

Движение в районе временно перекрывали.