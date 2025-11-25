Москвича приговорили к 8 годам за фейки о ВС РФ и призывы к госизмене

Суд Москвы назначил 8 лет лишения свободы Солиму Камине за распространение фейков о ВС РФ и призывы к госизмене, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

По данным следствия, осужденный, придерживаясь радикальных политических взглядов, в апреле 2023 года разместил на своей странице в соцсети сведения, которые по заключению экспертизы содержат заведомо ложную информацию о ВС РФ. Также его публикация содержала склонение к совершению госизмены.

Суд признал его виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти), а также по 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные с использованием интернета). Он назначил ему 8 лет колонии общего режима.

Также Камина лишен права заниматься администрированием сайтов и каналов сроком на 4 года 6 мес. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее суд Москвы заключил под стражу известного исследователя русской кухни и блогера Павла Сюткина. Он обвиняется в публичном распространении фейков о ВС РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.