Москвича поместили в психушку за подготовку поджога военкомата

Второй Западный окружной военный суд приговорил молодого жителя Москвы Александра М. к лечению в психиатрическом стационаре за подготовку поджога военкомата. Инстанция пришла к выводу, что подсудимый невменяем, чем и воспользовались проукраинские злоумышленники, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Москвича 1996 года рождения освободили от уголовной ответственности по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на теракт). Суд постановил принудительно поместить Александра в психбольницу под интенсивное наблюдение.

В материалах дела говорится, что с психбольным жителем Москвы через мессенджер связались сторонники Украины, которые убедили его поджечь военкомат. Во время диалога злоумышленники воспользовались легкой внушаемостью мужчины, вызванной его психическим недугом.

Александр готовился поджечь военный комиссариат в Хорошевском районе Москвы, где он проживал. Молодой мужчина неоднократно посещал место планируемого преступления и изучал обстановку на месте, и во время очередного визита был задержан полицией. При досмотре его телефона правоохранители узнали, что мужчина готовит теракт.